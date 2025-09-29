Ärztliche Versorgung Molitor eröffnet neue Hausarztpraxis in St. Goarshausen 29.09.2025, 18:00 Uhr

i Das Praxisteam für die neue Hausarztpraxis in St. Goarshausen ist hochmotiviert und freut sich auf den Start am Mittwoch: (von links) die Ärzte Franziska Ruchser und Manuel Molitor sowie Carolin Lui und Sandra Schmelzeisen. Mira Zwick

Wo früher Medikamente verkauft wurden, zieht neues Leben ein: In St. Goarshausen eröffnet eine neue Hausarztpraxis. Mit frischen Ideen und ungewöhnlichen Karrierewegen setzt das Team auf ein besonderes Versorgungskonzept.

„Beim ersten Rundgang war es schwer vorstellbar, was aus diesen Räumen mal wird“, sagt Manuel Molitor beim Betreten der neuen Hausarztpraxis in St. Goarshausen. Er steht vor einem hölzernen Empfangstresen, ein großer Wartebereich schließt sich an, dazu verschiedene Untersuchungszimmer und Sozialräume.







