Kunst statt Rost Moka Biss packt Lahnsteins Leerstände an Marta Fröhlich 30.04.2026, 13:00 Uhr

i Moka Biss hat den Verein "Rost und Rosa" gegründet und will mehr Kunst in Lahnstein einziehen lassen. Marta Fröhlich

Das Kunstbündchen war ein absoluter Überraschungserfolg. Das freut auch Initiatorin Moka Biss, die sich nun Leerstände in Lahnstein vornimmt. Und ein Juwel für Kunstfans und Ruhesuchende in der Stadt plant.

„Wir brauchen mehr Wir-Räume – auch in Lahnstein“, steht für Moka Biss fest. Deshalb möchte sie mit ihrem Verein „Rost und Rosa“ in der Stadt Leerstände mit Kunst beleben und Menschen zusammenführen. Dass das gerade in Lahnstein gut klappen könnte, hat ein zurückliegendes Projekt gezeigt.







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