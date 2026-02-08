Spektakuläre Sitzung Möhnen aus Arzbach übertreffen sich mal wieder selbst Ulrike Bletzer 08.02.2026, 18:00 Uhr

i Es war ihre erste Sitzung als Obermöhne: Bridget Langer gab zu Beginn ein paar Anekdötchen zum Besten. Bletzer Ulrike

Das hätte nicht besser laufen können: Die Arzbacher Möhnen sind ein Garant für karnevalistische Vollsausen. Dass sie dieses Jahr mit neuer Obermöhne wieder voll durchstarten, freute in der Arzbacher Narhalla das jecke Publikum umso mehr.

Was für ein Spektakel. Dass die Arzbacher Möhnen einsame Spitze sind, ist längst bekannt. Aber irgendwie hat man das Gefühl, dass sie mit jedem Jahr noch eine Schippe drauflegen, dass ihre Sitzungen immer noch einen Tick bunter, besser, umwerfender werden.







