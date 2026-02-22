Gemeinderat genehmigt Standort
Modernisierung Stromnetz: Digitalstation für Dörsdorf 
Im Zuge der Energiewende werden auch die Stromnetze in der VG Aar-Einrich modernisiert.
Hans Reimann

Sie sind oft klein und unscheinbar. Dennoch spielen digitale Ortsnetzstationen eine wichtige Rolle bei der Energiewende in den lokalen Stromnetzen. Nun schuf der Dörsdorfer Gemeinderat die Voraussetzungen für den Bau einer solchen Station.

Dörsorf bekommt eine neue digitale Ortsnetzstation (digiONS), denn die alte Station ist laut dem Netzbetreiber Syna an ihren Leistungsgrenzen angekommen. Nun stimmte der Gemeinderat der Nutzung des gemeindeeigenen Grundstücks durch die Syna am Dorfgemeinschaftshaus hinter der Bushaltestelle zu, berichtet Ortsbürgermeister Marcus Bär.

