„Wir haben keine Lobby“ Mittelrheinbrücke zwänge Fähren zur Winterpause Thomas Torkler 19.01.2026, 17:00 Uhr

i Der Bopparder Fährbetreiber Tony Deleu stellt unmissverständlich klar: "Wenn die Mittelrheinbrücke da ist, müssen wir im Winter von November bis März pausieren." Thomas Torkler

Noch steht ein Baubeginn der geplanten Mittelrheinbrücke in den Sternen. Nichtsdestotrotz beschert das Projekt schon jetzt Fährbetreibern trübe Aussichten.

Bis zur Landtagswahl am 22. März dauert es nicht mehr lange. Dass es bei der Mittelrheinbrücke zum Hauptwahlkampfthema langt, ist eher unwahrscheinlich, auch wenn die Zusage durch Wirtschafts- und Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) zur Übernahme von 90 Prozent der Baukosten durch das Land zu den positiven Nachrichten im vergangenen Jahr gehörte.







