Noch steht ein Baubeginn der geplanten Mittelrheinbrücke in den Sternen. Nichtsdestotrotz beschert das Projekt schon jetzt Fährbetreibern trübe Aussichten.
Lesezeit 3 Minuten
Bis zur Landtagswahl am 22. März dauert es nicht mehr lange. Dass es bei der Mittelrheinbrücke zum Hauptwahlkampfthema langt, ist eher unwahrscheinlich, auch wenn die Zusage durch Wirtschafts- und Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) zur Übernahme von 90 Prozent der Baukosten durch das Land zu den positiven Nachrichten im vergangenen Jahr gehörte.