Mittelrheinbrücke: Viel Optimismus und ein dicker Haken

Debatte um die Rheinquerung im Rhein-Lahn-Kreis: Während Landrat Jörg Denninghoff schon einen Spatenstich zur Buga 2029 herbeisehnt, gibt es aus dem Kreisausschuss Kritik an den vagen Versprechungen der Landesregierung.
Kommt sie nun – die Mittelrheinbrücke? Jörg Denninghoff, Landrat des Rhein-Lahn-Kreises, ist sehr optimistisch, wie er im Kreisausschuss dem Gremium mitteilte und von weiteren Details aus dem Planungsprozess berichtete: „Das Projekt befindet sich aktuell in einer Phase der kleinräumigen Variantenuntersuchung innerhalb des im Entscheid festgelegten Korridors zwischen Wellmich und Fellen sowie der Rheininsel Ehrenthaler Werth“, erläuterte er.