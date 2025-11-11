Debatte im Kreisausschuss Mittelrheinbrücke: Viel Optimismus und ein dicker Haken 11.11.2025, 20:00 Uhr

i An dieser Stelle ist der Bau der Mittelrheinbrücke geplant. Ob sie wirklich kommt, hängt nicht zuletzt von der Unesco ab. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Debatte um die Rheinquerung im Rhein-Lahn-Kreis: Während Landrat Jörg Denninghoff schon einen Spatenstich zur Buga 2029 herbeisehnt, gibt es aus dem Kreisausschuss Kritik an den vagen Versprechungen der Landesregierung.

Kommt sie nun – die Mittelrheinbrücke? Jörg Denninghoff, Landrat des Rhein-Lahn-Kreises, ist sehr optimistisch, wie er im Kreisausschuss dem Gremium mitteilte und von weiteren Details aus dem Planungsprozess berichtete: „Das Projekt befindet sich aktuell in einer Phase der kleinräumigen Variantenuntersuchung innerhalb des im Entscheid festgelegten Korridors zwischen Wellmich und Fellen sowie der Rheininsel Ehrenthaler Werth“, erläuterte er.







