LBM prüft weitere Varianten
Mittelrheinbrücke: Verzögerung überrascht Bürgermeister
Der Siegerentwurf der Mittelrheinbrücke von 2009 ist welterbeverträglich, liegt jedoch in einem wichtigen Naturschutzgebiet.
Der Siegerentwurf der Mittelrheinbrücke von 2009 ist welterbeverträglich, liegt jedoch in einem wichtigen Naturschutzgebiet.
DB Archimation Heneghan Peng. picture alliance / dpa

Die Nachricht traf viele überraschend: Der LBM muss weitere umweltverträgliche Varianten für die Mittelrheinbrücke prüfen. Diese Extraschleife könnte bis zu zwei Jahre dauern. Drei VG-Chefs finden deutliche Worte für die Verzögerung.

Lesezeit 4 Minuten
Die Planung der Mittelrheinbrücke verlängert sich um bis zu zwei Jahre. Der Grund: Da der Siegerentwurf aus 2009 zwar welterbeverträglich ist, jedoch in einem sogenannten FFH-Gebiet liegt, also in einem wichtigen Naturschutzgebiet, prüft der Landesbetrieb Mobilität (LBM) nun drei weitere Varianten, die außerhalb dieser empfindlichen Zone liegen.

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