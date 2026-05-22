Ministerin antwortet VG-Chef Mittelrheinbrücke: Laut Ministerium alles im Zeitplan? Marta Fröhlich 22.05.2026, 06:00 Uhr

i An dieser Stelle ist der Bau der Mittelrheinbrücke geplant. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Zwei Jahre will der LBM RLP alternative Varianten zum Entwurf der Mittelrheinbrücke prüfen. Dass das Planungsverfahren sich wie Kaugummi zieht, macht Menschen ratlos. VG-Bürgermeister Jens Güllering hatte Fragen ans Ministerium – und bekam Antwort.

Kommt sie nun und wenn ja, wann? Fragen, die seit Jahrzehnten um die Mittelrheinbrücke diskutiert werden. Da sorgen Nachrichten über Verzögerungen für weitere Verunsicherung. Erst kürzlich hatte der LBM bei der Versammlung des Zweckverbands Welterbe Oberes Mittelrheintal berichtet, dass man aktuell alternative Varianten außerhalb des empfindlichen FFH-Gebiets prüfen müsse.







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