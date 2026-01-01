Antwort von Ministerin Mittelrheinbrücke: Land trägt Unterhaltung nicht Andreas Galonska 01.01.2026, 11:00 Uhr

i An dieser Stelle ist der Bau der Mittelrheinbrücke geplant. Dazu haben die beiden CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Lammert und Tobias Vogt eine Anfrage an das Wirtschafts- und Verkehrsministerium gerichtet. Thomas Frey/dpa-Bildfunk. picture alliance/dpa

Zur lange geplanten Mittelrheinbrücke haben die beiden CDU-Abgeordneten Tobias Vogt und Matthias Lammert eine Kleine Anfrage an Ministerin Daniela Schmitt gestellt. Darin geht es um die Förderung von Kosten für das Bauwerk.

Noch ist nicht mit dem Bau der Mittelrheinbrücke begonnen worden, aber die Frage, wer für deren Unterhaltung aufkommen soll, beschäftigt weiter die Politik. Nach der Antwort von Wirtschafts- und Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) auf eine Anfrage von Matthias Lammert und Tobias Vogt (beide CDU) wird klar, dass sich das Land nicht an diesen Ausgaben beteiligen will.







