Verbindung über den Fluss Mittelrheinbrücke bedroht Existenz für St. Goarer Fähre Thomas Torkler 21.01.2026, 12:00 Uhr

i Lediglich Berufspendler und Unternehmen nutzen zurzeit die Fähre zwischen St. Goar und St. Goarshausen. Die FRS Fähre Loreley GmbH, die auch die Fähre zwischen Oestrich-Winkel und Ingelheim betreibt, befürchtet, dass mit einer existierenden Mittelrheinbrücke das Fährgeschäft nicht mehr wirtschaftlich darstellbar sein könnte. Thomas Torkler

Wenn es eine Brücke gibt, wer nutzt dann noch die Fähre? Zumal die Nutzung Letzterer mit Kosten verbunden ist. Daher blickt auch die Betreibergesellschaft der Fähre St. Goar/St. Goarshausen kritisch auf die Pläne der Mittelrheinbrücke.

Verkehren die Rheinfähren nur noch saisonal neben einer Mittelrheinbrücke zwischen St. Goar-Fellen und Wellmich? Für den Bopparder Fährmann Tony Deleu liefe es darauf hinaus. Im Winter zahlt er drauf. Von Frühling bis Herbst muss dann genug Geld reinkommen, doch eine Brücke würde den Umsatz während der Tourismussaison schmälern.







