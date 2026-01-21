Wenn es eine Brücke gibt, wer nutzt dann noch die Fähre? Zumal die Nutzung Letzterer mit Kosten verbunden ist. Daher blickt auch die Betreibergesellschaft der Fähre St. Goar/St. Goarshausen kritisch auf die Pläne der Mittelrheinbrücke.
Verkehren die Rheinfähren nur noch saisonal neben einer Mittelrheinbrücke zwischen St. Goar-Fellen und Wellmich? Für den Bopparder Fährmann Tony Deleu liefe es darauf hinaus. Im Winter zahlt er drauf. Von Frühling bis Herbst muss dann genug Geld reinkommen, doch eine Brücke würde den Umsatz während der Tourismussaison schmälern.