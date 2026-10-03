Keine Katastrophe, aber auch kein Grund zum Jubeln. Das Fazit der Winzer am Mittelrhein zur jüngsten Weinlese fällt zwiespältig aus. Die Trockenheit hat in diesem Jahr den Trauben zugesetzt.
Lesezeit 5 Minuten
Gute Qualität, aber bei der Quantität bleibt noch Luft nach oben – diese Aussage hört man in unterschiedlichen Variationen immer wieder, wenn man mit Winzern aus dem Oberen Mittelrheintal über die diesjährige Weinlese spricht. Wirklich überraschend ist das nicht, denn: Dass die im Sommer 2026 herrschende extreme Hitze im Verbund mit der lang anhaltenden Trockenheit den Trauben wie in kaum einem anderen Jahr zusetzen würde, war abzusehen.