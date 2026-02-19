Wenn die Steuereinnahmen sprudeln, sehen das viele Ortsgemeinden mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn die höhren Einnahmen führen oft zu steigenden Kreis- und VG-Umlagen. In Mittelfischbach kommt noch eine besondere Belastung hinzu.
Lesezeit 2 Minuten
Rote Zahlen im Haushalt der Ortsgemeinde Mittelfischbach: Bereits im Januar diskutierte der Gemeinderat den neuen Haushaltsplan. Dieser weist dieser für 2026 ein Minus von 97.140 Euro im Ergebnishaushalt und -86.440 Euro im Finanzhaushalt aus. Die Eckpunkte des Haushalts stellte im Gemeinderat Dirk Roßtäuscher, Abteilungsleitung Finanzen bei der Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich, vor.