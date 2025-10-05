Zahlreiche Attraktionen Mittelaltermarkt Loreley: Drache trifft auf Elefant Ulrike Bletzer 05.10.2025, 19:00 Uhr

i Drache Fangdorn, hier im Kampf gegen den bösen Räuberhauptmann Ronny, war wieder einmal der Publikumsliebling. Ulrike Bletzer

„Edle Recken“ und „holde Frowelein“, aber auch der Drache Fangdorn, ein akrobatischer „Elefant“ und Romeo und Julia in schwindelerregenden Höhen zählten zu den zahlreichen Hinguckern des Mittel- und Fantasymarkts auf der Loreley.

Fangdorn hat Konkurrenz bekommen. Von einem für diese Breitengrade ziemlich ungewöhnlichen Vierbeiner: Neu beim diesjährigen Mittelalter- und Fantasymarkt auf der Loreley ist ein von einem orientalischen Gewürzhändler und seinem Helfer unermüdlich durch die Menge geführter Elefant – eine Attraktion des Teatro del Sole aus Italien, das das ohnehin schon mehr als bunte Treiben hier oben um einen weiteren Hingucker bereichert.







