„Edle Recken“ und „holde Frowelein“, aber auch der Drache Fangdorn, ein akrobatischer „Elefant“ und Romeo und Julia in schwindelerregenden Höhen zählten zu den zahlreichen Hinguckern des Mittel- und Fantasymarkts auf der Loreley.
Lesezeit 3 Minuten
Fangdorn hat Konkurrenz bekommen. Von einem für diese Breitengrade ziemlich ungewöhnlichen Vierbeiner: Neu beim diesjährigen Mittelalter- und Fantasymarkt auf der Loreley ist ein von einem orientalischen Gewürzhändler und seinem Helfer unermüdlich durch die Menge geführter Elefant – eine Attraktion des Teatro del Sole aus Italien, das das ohnehin schon mehr als bunte Treiben hier oben um einen weiteren Hingucker bereichert.