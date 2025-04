Wenn Lanzen hoch zu Ross an Schilden bersten und das Klirren sich kreuzender Schwerter erklingt, Dudelsackklänge und Gesang über den Loreleyfelsen schallen, Pfeile durch die Luft schnellen und Gaukelei und Vorführungen von mittelalterlicher Handwerkskunst die Blicke auf sich ziehen, dann findet wieder das mittelalterliche Osterspektakel auf der Loreley statt. Von Samstag bis Ostermontag, 19. bis 21. April, werden Besucher wieder die Gelegenheit haben, bei einem mittelalterlichen Markt mit rund 60 Ständen und Zelten in längst vergangene Zeiten einzutauchen.

i Für mittelalterliche Klänge sorgt die Formation Ranunculus. Henri Bibow

Das mittelalterliche Osterspektakel auf der Loreley hat inzwischen eine lange Tradition. Seit 2008 wird es auf dem mystischen Felsen veranstaltet und findet in diesem Jahr – bedingt durch die zweijährige Coronapause – zum 16. Mal statt, berichtet Sündenfrei-Geschäftsführer Henri Bibow. Seine Event-Agentur hat viel Erfahrung mit Veranstaltungen dieser Art. Einer der Publikumsmagnete beim Osterspektakel ist das Ritterturnier. In diesem Jahr kommt mit dem Showteam Kaiser ein neues Ritterturnier auf das Plateau hoch über dem Rhein. Die einstige Zirkusdynastie Kaiser aus Niedersachsen gehöre zu den professionellsten Tjost-Reitern der deutschen Mittelalterszene, berichtet Bibow: „Wir freuen uns, diese außergewöhnliche Reitshow auf der Loreley präsentieren zu können“, freut er sich. Er organisiert mit seinem Team seit Anbeginn das Mittelalter Event auf der Loreley. „Das treue Publikum wird staunen, dass es auch im Mittelalter immer wieder etwas Neues gibt“, verspricht er. Zwei Mal am Tag ziehen die Ritter hoch zu Ross ins Turnier.

Eintauchen in die Welt des Mittelalters

Doch am Osterwochenende wird es noch viel mehr zu entdecken geben und bei Groß und Klein für Kurzweil sorgen: Im Marktrund der etwa 60 Buden und Zelte stehen traditionelle Gewerke wie die Schmiede, eine Lederwerkstatt, eine Drechselei, ein Steinmetz und eine Korbflechterin. Aber auch ein Kinderkarussell mit Handbetrieb und verschiedene Wurf- und Bogen-Spiel-Attraktionen für Kinder werden aufgebaut. Die Ritter, die mit ihren Familien in bunten Zelten am Rande des Marktes lagern, laden die kleinen und großen Marktbesucher außerdem dazu ein, an ihrem Lagerleben kurzzeitig teilzuhaben oder mal Rüstungen anzuprobieren.

i Stimmungsvolle Musik, lodernde Flammen und verzaubernde Märchen - nicht weniger verspricht der Räuberhaufen Donnerkeil, der am Osterwochenende über das Marktgelände zieht. Henri Bibow

Abgerundet wird das Programm mit Musikformationen des Mittelalters, die über den Tag verteilt auf den Bühnen spielen. Gaukler und Narren vollführen Kunststücke und Artisten zeigen ihr Können, gibt Bibow einen Vorgeschmack. Für die Kleinsten gibt es verschiedene Kinderaktionen.

i Über diesen QR-Code gelangt man direkt zu unserem RZ-Instagram-Account. Viel Glück beim Mitmachen. Rhein-Zeitung

Wir verlosen vier Familientickets für jeweils zwei Erwachsene und zwei Kinder, zur Verfügung gestellt vom Veranstalter Sündenfrei. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, der schaut am Montag, 7. April, um 18 Uhr in die Story auf unseren Instagram-Account unter @rheinzeitung. Dann sind 24 Stunden Zeit mitzumachen. Alle weiteren Infos gibt es in der Story.

Wissenswertes rund ums Mittelalterspektakel auf der Loreley

Von Samstag bis Montag, 19. bis 21. April, findet das mittelalterliche Osterspektakel auf der Loreley statt. Geöffnet ist das Gelände am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 20 Uhr, Montag bis 19 Uhr. Am Samstag und Sonntag kann es bei mildem Wetter auch etwas länger gehen.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 15 Euro, Besucher in historischer Gewandung zahlen 10 Euro, Kinder (6 bis 16 Jahre) zahlen 5 Euro, Kinder im Vorschulalter haben freien Eintritt. Eltern zahlen nur für ein Kind (6-16 Jahre), für alle weiteren ist der Eintritt frei.

Hunde an der Leine sind gestattet. Kostenpflichtige Parkplätze sind direkt neben dem Gelände ausgewiesen.