Kleinkind durfte nicht spielen Mittagsruhe auf Spielplatz: „Armutszeugnis“ für Diez? 19.10.2025, 14:00 Uhr

i Man schaut nicht immer auf Schilder oder das „Kleingedruckte", aber die Öffnungszeiten des Spielplatzes an der Schillerstraße sind klar ausgewiesen. Johannes Koenig

Das kam überraschend: Ein Vater musste wegen der Mittagsruhe mit seiner kleinen Tochter den Spielplatz an der Schillerstraße in Diez verlassen. Die heute noch gültige Regelung wurde aufgrund von Rechtsstreitigkeiten vor rund 15 Jahren eingeführt.

„Einfach nur sprachlos“ war nach eigenen Angaben ein junger Vater, als er in den sozialen Medien über ein „Armutszeugnis“ für die Stadt Diez berichtete. Er schrieb, dass er mit seiner 18 Monate alten Tochter auf dem Spielplatz in der Schillerstraße war: „Wir waren ganz allein dort.







