Musik der Region Mitreißendes Konzert mit tollen Solisten Ulrike Bletzer 02.02.2025, 18:00 Uhr

i Gemeinsam mit den Solisten Carina Dallmann und Sebastian Drue begeisterte der gemischte Chor Dahlheim beim Neujahrskonzert in Nassau. Vollends zu einer runden Sache wurde die Veranstaltung durch den Kinder- und Jugendchor sowie eine Projektband mit Marius Kaffine (E-Gitarre), Volker Langenbahn (Bass), Harald Meyer (Klavier) und Felix Rieder (Schlagzeug) Bletzer Ulrike

Eine musikalische Darbietung der besonderen Art gab es in der Nassauer Stadthalle. Mit einer sehr abwechslungsreichen Mischung aus Pop, Musical und Schlager sorgte der gemischte Chor aus Dahlheim für anspruchsvolle Unterhaltung.

„In dieses Neujahrskonzert haben wir alle viel Mühe und Arbeit investiert“, blickte Chorleiter Franz Rudolf Stein tags darauf auf die Wochen der intensiven Vorbereitung zurück. Hat sich gelohnt, kann man da nur sagen. Denn was jüngst in der Nassauer Stadthalle erklang, überzeugte nicht nur – es zog in den Bann, begeisterte, riss mit.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen