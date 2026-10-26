20 Jahre Demenznetzwerk Mit Verständnis und Geduld aus Tabuzone Thorsten Stötzer 26.10.2026, 14:00 Uhr

i Im Demenz-Parcours wird ein symbolisiertes Mittagessen zur Herausforderung. Thorsten Stötzer

Wenn das Leben langsam wie hinter Nebel verschwindet, Menschen an Demenz erkranken, ist Unterstützung besonders wertvoll. Seit 20 Jahren ist die Regionalgruppe Lahnstein-Braubach für die Betroffenen da – und Teil eines wachsenden Netzwerks.

Für ein Buffet ist gesorgt, als die Regionalgruppe Lahnstein-Braubach der Demenz-Netzwerke Rhein-Lahn ihr 20-jähriges Bestehen feiert. Fleisch, Kartoffeln und Salat gibt es obendrein in Form roter, gelber und grüner Papierkügelchen. Messer und Gabel liegen daneben parat, doch das imaginäre Mittagessen lässt sich nur in einem Kasten über einen Spiegel mühsam erkennen.







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