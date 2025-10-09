Verein Sterntaler Mit Geld aus Lahnstein: Schule in Burkina Faso gebaut 09.10.2025, 15:00 Uhr

i Die ersten 22 Kinder werden seit Anfang Oktober in dem neuen Schulgebäude, das auch mit Spenden aus Lahnstein finanziert wurde, unterrichtet. Schwester Léontine. Schwester Leontine

Das westafrikanische Burkina Faso kämpft mit Herausforderungen wie Armut, Bildung, Gesundheitsversorgung und Sicherheit. Ein Lahnsteiner Verein engagiert sich hier seit vielen Jahren. Nun half man mit, eine Schule zu bauen.

Sie kümmern sich, halten Kontakt, besorgen Spenden und informieren die Spender über das, was mit deren Geld passiert: Die Rede ist vom Lahnsteiner Ehepaar Ulrike und Wolfgang Baum, die sich mit ihrem Verein „Sterntaler für Waisenhäuser in Burkina Faso“ seit mehr als 15 Jahren für Not leidende Kinder in einem der ärmsten Länder der Welt einsetzen.







