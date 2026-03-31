Mit Bewegung und Entspannung in ein langes Leben

Expertin Veronica Krugel gab beim Generationentalk in Katzenelnbogen praktische Tipps, wie man lange gesund bleiben kann.

Unter dem Motto „Der Körper im Einklang“ gab Veronica Krugel beim Generationentreff im Haus der Familie in Katzenelnbogen Impulse, wie man mit Ernährung, Bewegung und Entspannung lange gesund und fit bleiben kann. Die Fitnesstrainerin und Ernährungsberaterin präsentierte eine

Kombination aus den drei Aspekten, die das Fundament für einen gesunden Lebensstil, Wohlbefinden und die Prävention chronischer Krankheiten bildet.