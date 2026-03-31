Vortrag in Katzenelnbogen
Mit Bewegung und Entspannung in ein langes Leben
Veronica Krugel zeigte beim Generationentalk in Katzenelnbogen, wie man lange fit und gesund bleibt.
Veronica Krugel zeigte beim Generationentalk in Katzenelnbogen, wie man lange fit und gesund bleibt.
Uschi Weidner

Expertin Veronica Krugel gab beim Generationentalk in Katzenelnbogen praktische Tipps, wie man lange gesund bleiben kann.

Lesezeit 2 Minuten
Unter dem Motto „Der Körper im Einklang“ gab Veronica Krugel beim Generationentreff im Haus der Familie in Katzenelnbogen Impulse, wie man mit Ernährung, Bewegung und Entspannung lange gesund und fit bleiben kann. Die Fitnesstrainerin und Ernährungsberaterin präsentierte eine Kombination aus den drei Aspekten, die das Fundament für einen gesunden Lebensstil, Wohlbefinden und die Prävention chronischer Krankheiten bildet.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungGesundheit

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