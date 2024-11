Diez. Am 5. September 2021 und am 6. Februar 2023 raste ein inzwischen 29-Jähriger aus Wiesbaden mit seinem BMW M3 über die B274, im Volksmund Schliem genannt, um, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Koblenz, Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Dabei schaffte er einmal Tempo 171 zwischen Rettert und Oberfischbach, das andere Mal 218 km/h zwischen Katzenelnbogen und Hahnstätten.