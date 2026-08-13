Landgericht Limburg Missbrauchsvorwurf: Freispruch für den Vater Rolf Goeckel 13.08.2026, 12:00 Uhr

i Das Gericht in Limburg hat einen Pizzabäcker vom Missbrauchsvorwurf freigesprochen. Arne Dedert/dpa

Das Gericht in Limburg spricht einen Pizzabäcker vom Missbrauchsvorwurf frei. Die Mutter soll die Geschichte erfunden haben. Gegen sie wird nun ermittelt.

Ein wegen Missbrauchs seiner knapp vierjährigen leiblichen Tochter angeklagter 31-jähriger Pizzabäcker aus Neuwied ist vom Landgericht Limburg freigesprochen worden. Die Zweite Große Strafkammer unter Vorsitz von Richter Marco Schneider gelangte am vierten und letzten Verhandlungstag zu der Überzeugung, dass die Mutter (35) des Kindes die Geschichte von dem Missbrauch möglicherweise erfunden hat.







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