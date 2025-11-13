Missbrauchsopfer zeigt Kollegen an und wird gefeuert

Eine 16-Jährige zeigte ihren Kollegen an und verlor daraufhin ihren Job. Der Chef hält bis heute zum Täter.
Ein 60-jähriger Mann hatte sich im Oktober 2024 des sexuellen Übergriffs in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch Schutzbefohlener gegenüber einer damals 16-Jährigen schuldig gemacht. Dafür wurde ihm nun vor dem Diezer Amtsgericht der Prozess gemacht.
Täter verstrickt sich in Widersprüche
Opfer und Täter hatten als Angestellte eines Maler- und Lackiererbetriebes gemeinsam auf einer Baustelle gearbeitet.