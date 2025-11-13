Sexueller Übergriff Missbrauchsopfer zeigt Kollegen an und wird gefeuert 13.11.2025, 11:06 Uhr

i Das Opfer befindet sich nach wie vor in Therapie, der Chef hält weiterhin zum Täter und verteidigt vor Gericht die Entscheidung, dem Opfer zu kündigen. Fabian Sommer. picture alliance/dpa

Eine 16-Jährige zeigte ihren Kollegen an und verlor daraufhin ihren Job. Der Chef hält bis heute zum Täter.

Ein 60-jähriger Mann hatte sich im Oktober 2024 des sexuellen Übergriffs in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch Schutzbefohlener gegenüber einer damals 16-Jährigen schuldig gemacht. Dafür wurde ihm nun vor dem Diezer Amtsgericht der Prozess gemacht. Täter verstrickt sich in Widersprüche Opfer und Täter hatten als Angestellte eines Maler- und Lackiererbetriebes gemeinsam auf einer Baustelle gearbeitet.







Artikel teilen

Artikel teilen