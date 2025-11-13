Sexueller Übergriff
Missbrauchsopfer zeigt Kollegen an und wird gefeuert
Das Opfer befindet sich nach wie vor in Therapie, der Chef hält weiterhin zum Täter und verteidigt vor Gericht die Entscheidung, dem Opfer zu kündigen.
Eine 16-Jährige zeigte ihren Kollegen an und verlor daraufhin ihren Job. Der Chef hält bis heute zum Täter.

Ein 60-jähriger Mann hatte sich im Oktober 2024 des sexuellen Übergriffs in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch Schutzbefohlener gegenüber einer damals 16-Jährigen schuldig gemacht. Dafür wurde ihm nun vor dem Diezer Amtsgericht der Prozess gemacht.

Täter verstrickt sich in Widersprüche

Opfer und Täter hatten als Angestellte eines Maler- und Lackiererbetriebes gemeinsam auf einer Baustelle gearbeitet.

