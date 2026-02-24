Die SPD hat Manuel Minor als Kandidaten für die Wahl zum Bürgermeister der VG Bad Ems-Nassau nominiert. Er will nun als Parteiloser um die Unterstützung auch von anderen Fraktionen werben.
Lesezeit 2 Minuten
Nach der Nominierung von Oliver Krügel als Bewerber der CDU für das Amt des VG-Bürgermeisters von Bad Ems-Nassau steht nun ein möglicher Gegenkandidat fest: Manuel Minor ist einstimmig von der SPD aufgestellt worden. Er möchte aber nur antreten, wenn er die Unterstützung von anderen demokratischen Gruppierungen erhält.