Kandidat VG-Bürgermeister
Minor setzt auf Unterstützung von anderen Fraktionen
Manuel Minor ist von der SPD als Kandidat für die Wahl zum Bürgermeister der VG BEN nominiert worden. Er bemüht sich um die Unterstützung von anderen Fraktionen.
Anne Riege

Die SPD hat Manuel Minor als Kandidaten für die Wahl zum Bürgermeister der VG Bad Ems-Nassau nominiert. Er will nun als Parteiloser um die Unterstützung auch von anderen Fraktionen werben. 

Lesezeit 2 Minuten
Nach der Nominierung von Oliver Krügel als Bewerber der CDU für das Amt des VG-Bürgermeisters von Bad Ems-Nassau steht nun ein möglicher Gegenkandidat fest: Manuel Minor ist einstimmig von der SPD aufgestellt worden. Er möchte aber nur antreten, wenn er die Unterstützung von anderen demokratischen Gruppierungen erhält.

