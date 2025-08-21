Freizeitangebote für Familien am Rheinufer in Niederlahnstein gibt es nicht allzu viele. Eines, das über Jahrzehnte seine Besucher hat, ist eine Minigolfanlage, die zuletzt geschlossen war.

Es ist die coole, unkomplizierte Variante des klassischen Golfs und ein beliebter Freizeitspaß bei gutem Wetter: Die Rede ist von Minigolf. Die einzige Anlage in Lahnstein, herrlich gelegenen in der Nähe der Johanniskirche in Niederlahnstein am Rhein, besteht seit sage und schreibe sechs Jahrzehnten und war damals einer der ersten in Deutschland. Zuletzt blieb der Platz fast zwei Jahre lang geschlossen, der Besitzer war verstorben. Seit Mai aber ist wieder geöffnet: Marco Kunz hat die Anlage in dritter Generation übernommen und möchte sie bis zur Buga modernisieren. Sein Motto: Tradition erhalten, Neues wagen. Viel Arbeit für den 29-Jährigen, der manche bürokratische Hürde überwinden musste. Doch er ist überzeugt, dass sein Traum funktioniert.

In den 1920er-Jahren sind erste Ansätze für ein „Golfspiel auf Bahnen“ in Amerika und England festzustellen. Auch in Deutschland und in Skandinavien gab es in den 20er- und 30er-Jahren „Kleingolfbahnen“. 1951 hatte der Schweizer Gartenarchitekt Paul Bongni die Idee, einen „genormten Golfplatz für Jedermann“ zu bauen. Auf Basis dessen errichtete er 1953 in Locarno in der Nähe des Lago Maggiore den ersten genormten „Minigolfplatz“ mit 18 Bahnen. Der Begriff „Minigolf“ wurde patentrechtlich geschützt.

Die 18 Bahnen wurden modernisiert

Eine dieser Bahnen steht seit den 60er-Jahren in Niederlahnstein. Herbert Kunz, Großvater von Marco, kaufte ihn 1994, 2027 übernahm dessen Sohn Wolfgang bis zu dessen Tod im Januar 2024 die Bahn. Im Mai dieses Jahres hat Marco die Leitung übernommen. Zu Jahresbeginn brachte er d ie 18 Bahnen aufwendig in Schuss, genau wie die Grünanlagen nebst kleinem Biergarten. Der Sommer geht langsam zu Ende, Zeit für ein erstes Resümee.

„Ich musste schon einige Zeit überlegen, ob ich den Schritt in die Selbstständigkeit wage“, berichtet Marco Kunz. Denn eigentlich arbeitet der junge Mann in Mainz, verdient dort als Barkeeper sein Geld. Doch dann stirbt der Vater. Die Frage kam auf, was mit der traditionsreichen Anlage passieren soll. Dann der Entschluss, es zu wagen. „Es ist doch schön, wenn man sein eigener Chef ist“, so Kunz.

Keine Pacht, Gelände herrlich am Rhein gelegen

Dessen Startvoraussetzungen sind keine schlechten, denn das Gelände am Niederlahnsteiner Lahnufer befindet sich in Familienbesitz, Pachtzahlungen fallen weg. Und so pendelt Kunz seit dem Frühjahr fast täglich vom Mainzer Hauptbahnhof über Koblenz bis nach Niederlahnstein. „Man gewöhnt sich an die Verspätungen der Bahn“, schmunzelt er. Im ersten Jahr sei der Umzug aus Mainz kein Thema, betont er, „ich möchte erst einmal schauen, wie es läuft“.

Dem Vater und Großvater sei es immer wichtig gewesen, hier Freizeitvergnügen für den Mittelstand zu bieten – und zu familienfreundlichen Preisen. An dieser Einstellung hält auch der Junior fest. „Ziel ist es, den Charme zu behalten, aber moderne Sachen, die ich in Mainz gelernt habe, mitzubringen.“ Der Start scheint gelungen. Und so verwundert es nicht, dass der kleine Biergarten neben der Anlage bis auf den letzten Platz gefüllt ist, als unsere Zeitung bei Rhein in Flammen vorbeischaut. Viele der Gäste sind alteingesessene Lahnsteiner, sie waren schon beim Vater und auch bei Großvater zu Gast. „Wir mögen vor allem die Gemütlichkeit und Gastfreundschaft hier, gerade bei heißem Wetter bieten die schattigen Bäume eine gelungene Abkühlung“, sagt einer, der seit Jahrzehnten kommt – und „sehr froh ist, dass die Anlage wieder geöffnet ist“.

Kunz möchte der Minigolf-Tradition hier am Rheinufer von Niederlahnstein neues Leben einhauchen. Mit kühlen Getränken, Lahnsteiner Bierspezialitäten inklusive, kleinen Snacks sowie Eis in verschiedenen Variationen. Ideen für die Zukunft hat der junge Unternehmer viele, Angebote wie Aperol Spritz oder auch Cocktails sollen irgendwann folgen. In der Winterpause möchte Kunz das Gelände weiter verbessern. Und damit die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft legen. „Mein Ziel ist es, bis zur Buga den Platz so modern herzurichten, wie ich mir das vorstelle.“