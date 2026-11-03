Faszination Modellbau Miniaturwelten ziehen in Limburg viele Blicke auf sich Andreas Galonska 03.11.2026, 14:00 Uhr

i In voller Konzentration waren die Mitglieder des Modellbahnclubs bei der Bedienung der Anlage, die die Jugendabteilung in der Reichwein-Schule vorgestellt hat. Andreas Galonska

Kleine Bahnen standen in Limburg wieder hoch im Kurs. Bei der Ausstellung von etlichen Anlagen in der Reichwein-Schule gab es für die Besucher die Gelegenheit, sich vom Einfallsreichtum der Erbauer zu überzeugen.

Mit wenigen Schritten von einer Winterlandschaft zum Herbst und einmal quer durch den Westerwald – das war für die Besucher der Modellbahntage in der Limburger Adolf-Reichwein-Schule möglich. Der Modelleisenbahnclub (MEC) Limburg-Hadamar hatte zu seiner Ausstellung mit Börse eingeladen und sorgte für spannende Einblicke in die kleinen Welten, die erneut große und kleine Modellbaufreunde begeisterten.







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