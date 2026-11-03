Faszination Modellbau
Miniaturwelten ziehen in Limburg viele Blicke auf sich
In voller Konzentration waren die Mitglieder des Modellbahnclubs bei der Bedienung der Anlage, die die Jugendabteilung in der Re
In voller Konzentration waren die Mitglieder des Modellbahnclubs bei der Bedienung der Anlage, die die Jugendabteilung in der Reichwein-Schule vorgestellt hat.
Andreas Galonska

Kleine Bahnen standen in Limburg wieder hoch im Kurs. Bei der Ausstellung von etlichen Anlagen in der Reichwein-Schule gab es für die Besucher die Gelegenheit, sich vom Einfallsreichtum der Erbauer zu überzeugen.

Lesezeit 3 Minuten
Mit wenigen Schritten von einer Winterlandschaft zum Herbst und einmal quer durch den Westerwald – das war für die Besucher der Modellbahntage in der Limburger Adolf-Reichwein-Schule möglich. Der Modelleisenbahnclub (MEC) Limburg-Hadamar hatte zu seiner Ausstellung mit Börse eingeladen und sorgte für spannende Einblicke in die kleinen Welten, die erneut große und kleine Modellbaufreunde begeisterten.
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