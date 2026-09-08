Bundesschau in der Markthalle
Mini-Schafe punkten als Publikumslieblinge in Limburg
Brigitte Hadasch brachte auch ein weißes Buchen mit in die Markthalle.
Brigitte Hadasch brachte auch ein weißes Buchen mit in die Markthalle.
Anette in Concas

So etwas gibt es nicht jeden Tag: Die Bundesschau der Interessengemeinschaft Quessantschaf fand jüngst in Limburg statt. Die putzigen, wolligen Mini-Schafe sprachen die vielen Besucher in der Markthalle schnell an.

Lesezeit 4 Minuten
„Das sind ja richtig kleine Kuscheltiere“, staunt eine Besucherin, und: „Darf ich sie streicheln?“ Rund 60 Ouessantschafe sind drei Tage lang bei der „Bundesschau Ouessantschaf“ der IGOU (Interessengemeinschaft Ouessantschaf) Stars auf dem „roten Teppich“ in der Limburger Markthalle gewesen.
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