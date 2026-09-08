Bundesschau in der Markthalle Mini-Schafe punkten als Publikumslieblinge in Limburg 08.09.2026, 18:00 Uhr

i Brigitte Hadasch brachte auch ein weißes Buchen mit in die Markthalle. Anette in Concas

So etwas gibt es nicht jeden Tag: Die Bundesschau der Interessengemeinschaft Quessantschaf fand jüngst in Limburg statt. Die putzigen, wolligen Mini-Schafe sprachen die vielen Besucher in der Markthalle schnell an.

„Das sind ja richtig kleine Kuscheltiere“, staunt eine Besucherin, und: „Darf ich sie streicheln?“ Rund 60 Ouessantschafe sind drei Tage lang bei der „Bundesschau Ouessantschaf“ der IGOU (Interessengemeinschaft Ouessantschaf) Stars auf dem „roten Teppich“ in der Limburger Markthalle gewesen.







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