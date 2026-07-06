Für den Ausbau des Radwegs am Mittelrhein sind Millioneninvestitionen geplant. Doch die Arbeiten haben Folgen: Die B42 soll südlich von St. Goarshausen ab 2027 voraussichtlich zwei Jahre lang voll gesperrt werden. Was dort geplant ist.
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Der rechtsrheinische Radweg soll eines der Herzstücke der europäischen Radwanderwege werden. Doch noch klaffen einige Lücken – insbesondere im Gebiet der VG Loreley. Einen Großteil dieser Lücken soll noch bis zur Bundesgartenschau in nicht einmal drei Jahren zu schließen, hat sich der Landesbetrieb Mobilität auf die Fahnen geschrieben.