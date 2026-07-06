Radwegbau bei St. Goarshausen Millionenprojekt erfordert zweijährige Sperrung der B42 Mira Zwick 06.07.2026, 16:00 Uhr

i Landschaftlich sehr ansprechend, ist der Zustand des Radwegs in der Roßsteinkurve zwischen St. Goarshausen und Kaub in einem sehr schlechten Zustand. Ab Anfang kommenden Jahres soll er saniert und auf eine Breite von 2,5 bis 2,85 Meter ausgebaut werden. Mira Zwick

Für den Ausbau des Radwegs am Mittelrhein sind Millioneninvestitionen geplant. Doch die Arbeiten haben Folgen: Die B42 soll südlich von St. Goarshausen ab 2027 voraussichtlich zwei Jahre lang voll gesperrt werden. Was dort geplant ist.

Der rechtsrheinische Radweg soll eines der Herzstücke der europäischen Radwanderwege werden. Doch noch klaffen einige Lücken – insbesondere im Gebiet der VG Loreley. Einen Großteil dieser Lücken soll noch bis zur Bundesgartenschau in nicht einmal drei Jahren zu schließen, hat sich der Landesbetrieb Mobilität auf die Fahnen geschrieben.







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