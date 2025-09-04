Der Rhein-Lahn-Kreis ist Träger fast aller weiterführenden Schulen. Nun will er die verbliebenen drei Realschulen plus in VG-Trägerschaft übernehmen. Doch wie wirkt sich das auf die Finanzen der Verbandsgemeinden und des Kreises aus?

Der Rhein-Lahn-Kreis ist Träger fast aller weiterführenden Schulen – bis auf drei. In seiner Juni-Sitzung hatte der Kreistag beschlossen, auch die drei Realschulen plus in Hahnstätten, Bad Ems und St. Goarshausen von den bisherigen Trägern, den Verbandsgemeinden Bad Ems-Nassau, Aar-Einrich und Loreley, zu übernehmen. Nun ist es an den Verbandsgemeinderäten, ebenfalls den Beschluss zu fassen, die Trägerschaft für die Schulen an den Kreis abzugeben.

Synergien ja, aber finanzielle Auswirkungen noch unklar

Durch die einheitliche Trägerschaft sollen unter anderem Synergien genutzt und Verwaltungskosten gespart werden. Doch welche Auswirkungen hat die Übernahme der Schulen durch den Kreis für die Finanzen der VGs und des Kreises genau? Dies wurde in der Kreistagssitzung nicht umfassend geklärt, wie Mike Weiland, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, in der Ratssitzung vor der Sommerpause feststellte.

Wie aus der Kreistagssitzung hervorging, rechnet der Kreis mit jährlich 1,1 Millionen Euro für den Unterhalt der drei Schulen. Hinzu kommt rund 1 Million Euro an Personalkosten in der Verwaltung sowie für Sekretariat, Hausmeister und Schulsozialarbeit. Außerdem stehen 2,8 Millionen Euro Ausgleichszahlungen an die Verbandsgemeinden im Raum – verteilt über 25 Jahre. Unterm Strich wären das 2,2 Millionen Euro pro Jahr, Sanierungskosten von über 11 Millionen Euro noch nicht eingerechnet.

Schlüsselzuweisung B würde in VGs geringer ausfallen

Ein weiterer Knackpunkt ist, dass sich auch die Schlüsselzuweisung B sowohl für den Kreis als auch für die betroffenen Verbandsgemeinden ändert. Bei der Schlüsselzuweisung B handelt es sich um ein zentrales Instrument des kommunalen Finanzausgleichs. Über sie verteilt das Land Rheinland-Pfalz Steuergelder an die Kommunen, wobei Faktoren wie Einwohnerzahl, Steuerkraft und Aufgabenlast berücksichtigt werden.

Unsere Zeitung hat bei der Kreisverwaltung nachgefragt, wie sich die Entscheidung auf ebendiese Schlüsselzuweisung B auswirken würde: „Unter der Annahme, dass der Kreis im Jahr 2025 Schulträger der drei Realschulen plus wäre, hätten die drei Verbandsgemeinden aufgrund der vorläufigen Datenlage für das Jahr 2025 folgende Beträge an Schlüsselzuweisung B weniger: VG Loreley (Realschule plus und Grundschule): 1.039.834 Euro, VG Bad Ems-Nassau (Realschule plus) 951.599 Euro, VG Aar-Einrich (Realschule plus) 567.385 Euro.“ In Summe sind das rund 2,56 Millionen Euro. „Der Rhein-Lahn-Kreis hätte ein ,Mehr’ an Schlüsselzuweisung B in Höhe von 1.842.723 Euro“, erläutert der Kreis weiter. Rechnet man beides gegeneinander auf, klafft also eine Differenz von 716.095 Euro weniger an Schlüsselzuweisung B.

Knackpunkt Ausgleichszahlungen

Die Loreleyschule mit dem Verbund von Grundschule und Realschule plus stellt bei der Gemengelage noch mal eine Besonderheit dar, für die eine individuelle Lösung gefunden werden muss – was so auch bereits im Kreistag thematisiert wurde. Darüber hinaus stellt VG-Bürgermeister Weiland noch einen weiteren Punkt infrage. Und zwar beschloss der Kreistag, dass auf die Ausgleichszahlungen an die VGs in Höhe von 2,8 Millionen Euro verzichtet werden soll. Weiland wirft die Frage auf, ob es rechtlich überhaupt zulässig ist, auf Ausgleichszahlungen zu verzichten, und lässt dies prüfen.

Der Verbandsgemeinderat Loreley ist daher dem Vorschlag des VG-Chefs gefolgt, die Entscheidung zu vertagen, ob die Loreleyschule an den Kreis abgegeben werden soll. Der Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau hat sich dazu noch nicht beraten. Eine Entscheidung hat jedoch das Gremium der Verbandsgemeinde Aar-Einrich in seiner jüngsten Sitzung getroffen. Bei einer Gegenstimme folgte der Rat dem Beschlussvorschlag und übergibt die Schulträgerschaft an den Rhein-Lahn-Kreis.