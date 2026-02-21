„Wie ein Sechser im Lotto“
Mike Brill ist glücklich, im Hospiz Rhein-Lahn zu sein
Mike Brill aus Dausenau im Raum der Stille im Hospiz Rhein-Lahn. Er ist schwerkrank und doch glücklich, weil er hier ein gutes n
Mike Brill aus Dausenau im Raum der Stille im Hospiz Rhein-Lahn. Er ist schwerkrank und doch glücklich, weil er hier ein gutes neues Zuhause gefunden hat.
Christine Vary

Mike Brill aus Dausenau ist schwerkrank. Er lebt nun im Hospiz Rhein-Lahn. Von der Einrichtung ist er begeistert und dank der Pflege dort sowie Besuchen aus dem Heimatort versucht er trotz Lähmung, ein würdiges Leben zu führen, solange es noch geht.

Lesezeit 4 Minuten
Schwerkrank und trotzdem „megafroh“ ist Mike Brill. Seit dem 9. Januar ist er als Gast im Hospiz Rhein-Lahn. „Ich bin glücklich, hier zu sein. Das ist für mich wie ein Sechser im Lotto“, sagt der 63-jährige Dausenauer. Gerne möchte er anderen davon erzählen, wie es ihm hier geht.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren