Mike Brill aus Dausenau ist schwerkrank. Er lebt nun im Hospiz Rhein-Lahn. Von der Einrichtung ist er begeistert und dank der Pflege dort sowie Besuchen aus dem Heimatort versucht er trotz Lähmung, ein würdiges Leben zu führen, solange es noch geht.
Lesezeit 4 Minuten
Schwerkrank und trotzdem „megafroh“ ist Mike Brill. Seit dem 9. Januar ist er als Gast im Hospiz Rhein-Lahn. „Ich bin glücklich, hier zu sein. Das ist für mich wie ein Sechser im Lotto“, sagt der 63-jährige Dausenauer. Gerne möchte er anderen davon erzählen, wie es ihm hier geht.