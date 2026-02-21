„Wie ein Sechser im Lotto“ Mike Brill ist glücklich, im Hospiz Rhein-Lahn zu sein Christine Vary 21.02.2026, 16:00 Uhr

i Mike Brill aus Dausenau im Raum der Stille im Hospiz Rhein-Lahn. Er ist schwerkrank und doch glücklich, weil er hier ein gutes neues Zuhause gefunden hat. Christine Vary

Mike Brill aus Dausenau ist schwerkrank. Er lebt nun im Hospiz Rhein-Lahn. Von der Einrichtung ist er begeistert und dank der Pflege dort sowie Besuchen aus dem Heimatort versucht er trotz Lähmung, ein würdiges Leben zu führen, solange es noch geht.

Schwerkrank und trotzdem „megafroh“ ist Mike Brill. Seit dem 9. Januar ist er als Gast im Hospiz Rhein-Lahn. „Ich bin glücklich, hier zu sein. Das ist für mich wie ein Sechser im Lotto“, sagt der 63-jährige Dausenauer. Gerne möchte er anderen davon erzählen, wie es ihm hier geht.







