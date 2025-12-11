Tourist-Info in neuen Räumen Mietvertrag für Kulturbüro in Nassau unterzeichnet Andreas Galonska 11.12.2025, 20:00 Uhr

i In diese Büroräume am Amtsplatz soll die Tourist-Info einziehen, die im Leifheit-Kulturhaus Platz macht für das künftige Büro für Kulturprojekte in der Region. Andreas Galonska

Ein neues Büro für Kulturprojekte, die Anlaufstelle für Touristen an einem geeigneteren Standort: in Nassau kommt Bewegung in zwei Büros, die den Gästen der Stadt und den Anhängern der Kultur in der Region dienen sollen.

In Nassau wird ein Kulturprojektebüro für das rechtsrheinische Rheinland-Pfalz entstehen. Damit verbunden ist ein Umzug der Tourist-Info, die in andere Räume in der Nassauer Innenstadt wandert. Für das Kulturprojektebüro kam es bei der zweiten Landeskulturkonferenz zur Unterzeichnung des Mietvertrags.







