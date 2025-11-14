Alles nur ein Spaß? Mieter erpresst: Amtsgericht Diez verhängt Geldstrafe Thorsten Kunz 14.11.2025, 16:00 Uhr

Vor dem Amtsgericht Diez musste sich ein 45-Jähriger verantworten, der ehemalige Mieter seiner Lebensgefährtin mit harschen Mitteln zum Zahlen von Mietschulden bringen wollte.

Probleme zwischen Mietern und Vermietern gibt es häufig, manchmal landen sie vor Gericht. Im aktuellen Fall am Amtsgericht Diez landete aber der Lebensgefährte einer Vermieterin vor Gericht, da er versucht haben soll, ehemalige Mieter zu erpressen.

„Wenn ihr eure ausstehende Miete nicht zahlt, werde ich alle eure neuen Nachbarn besuchen und ihnen erzählen, dass ihr Mietschulden habt. Ich werde Flyer in ihre Briefkästen werfen und an Laternen kleben. Besser ihr zahlt, die Zeit läuft!“ Mit solchen Ankündigungen per WhatsApp an den Sohn ehemaliger Mieter seiner Lebensgefährtin wollte ein 45-Jähriger offene Zahlungen an seine Lebensgefährtin eintreiben.







