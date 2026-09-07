125 Jahre Feuerwehr Miehlen
Miehlener Feuerwehrleute feiern großes Jubiläum
Beim Feuerwehrtag der Verbandsgemeinde Nastätten standen Ehrungen, Beförderungen, Verpflichtungen, Entpflichtungen sowie Verabsc
Beim Feuerwehrtag der Verbandsgemeinde Nastätten standen Ehrungen, Beförderungen, Verpflichtungen, Entpflichtungen sowie Verabschiedungen auf dem Programm.
Leonie Wagner

Die Feuerwehr-Familie der Verbandsgemeinde Nastätten ist in Miehlen zusammengekommen, um den 125. Geburtstag der heimischen Wehr zu feiern. Den Kameraden fällt als Teileinheit des Gefahrstoffzuges wichtige regionale Rolle zu.

Lesezeit 3 Minuten
Der diesjährige Feuerwehrtag der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten fand in Miehlen im Rahmen der Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen der dortigen Einheit statt. Im dortigen Bürgerhaus hatte sich dafür nicht nur die Feuerwehr-Familie eingefunden, sondern auch viele Besucherinnen und Besucher.
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