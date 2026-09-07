Die Feuerwehr-Familie der Verbandsgemeinde Nastätten ist in Miehlen zusammengekommen, um den 125. Geburtstag der heimischen Wehr zu feiern. Den Kameraden fällt als Teileinheit des Gefahrstoffzuges wichtige regionale Rolle zu.
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Der diesjährige Feuerwehrtag der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten fand in Miehlen im Rahmen der Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen der dortigen Einheit statt. Im dortigen Bürgerhaus hatte sich dafür nicht nur die Feuerwehr-Familie eingefunden, sondern auch viele Besucherinnen und Besucher.