Ortsdurchfahrt wird saniert Miehlen steht vor intensiven Baumaßnahmen

i Der Gehweg auf der Mühlbach-Seite kann wegen des Lkw-Verkehr nicht verbreitert werden. Das ist nur auf der Häuserseite möglich. Mariam Nasiripour

Nachdem die Ortsdurchfahrt in Miehlen in den vergangenen Jahren wegen des Baus der Umgehung ordentlich genutzt wurde, steht nun auch deren Sanierung an. Außerdem sollen einige Straßen und die Brücke am Jugendzentrum angepackt werden.

Ein Mammutprojekt für die Ortsgemeinde Miehlen steht in den Startlöchern: Die Ortsdurchfahrt soll auf einer Länge von rund 1500 Metern saniert werden. Im Rahmen dieser Sanierung erneuern die Verbandsgemeindewerke Nastätten die Wasser- und Kanalleitungen sowie die Hausanschlüsse.







