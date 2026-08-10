Mitmachen statt nur zuhören
Miehlen: Sicherheit und Gesundheit im Fokus
Die Verbraucherzentrale informierte an ihrem Stand über die richtige Ernährung.
Die Verbraucherzentrale informierte an ihrem Stand über die richtige Ernährung.
Mariam Nasiripour

Gesundheit, Bewegung und Prävention: Der Sicherheits- und Gesundheitstag der VG Nastätten lockte zahlreiche Besucher ins Bürgerhaus. Das Motto: Mitmachen statt nur zuhören.

Lesezeit 3 Minuten
Der Sicherheits- und Gesundheitstag der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten im Bürgerhaus in Miehlen war ein voller Erfolg. Unter dem Motto „Ein Tag voller Informationen, Bewegung und Begegnung“ boten 29 Aussteller und viele Mitmach-Aktionen sowie Vorträge den zahlreichen Besuchern eine Fülle an Informationen rund um Sicherheit und Gesundheit.
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