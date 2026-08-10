Gesundheit, Bewegung und Prävention: Der Sicherheits- und Gesundheitstag der VG Nastätten lockte zahlreiche Besucher ins Bürgerhaus. Das Motto: Mitmachen statt nur zuhören.
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Der Sicherheits- und Gesundheitstag der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten im Bürgerhaus in Miehlen war ein voller Erfolg. Unter dem Motto „Ein Tag voller Informationen, Bewegung und Begegnung“ boten 29 Aussteller und viele Mitmach-Aktionen sowie Vorträge den zahlreichen Besuchern eine Fülle an Informationen rund um Sicherheit und Gesundheit.