Der Oktobermarkt lockte am Wochenende zahlreiche Besucher nach Miehlen. Das Baumstellen der stattlichen Fichte sorgte für ein ganz besonderes Spektakel.
„Stellt auf den Baum aus Waldeshöh`n und lasst ihn hoch gen Himmel ragen, Sinnbild der Freude soll er Miehlen sein in diesen festlich-frohen Tagen!“, so eröffnete Kerbebub Elias Deges am Samstagabend traditionell den Miehlener Oktobermarkt. Ortschef André Stötzer und Bürgermeister Jens Güllering hatten das mittags auf dem Marktplatz mit dem Fassbieranstich getan.