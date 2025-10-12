Oktobermarkt gestartet Miehlen: Kerbebaum kündet von frohen Tagen am Mühlbach Bernd-Christoph Matern 12.10.2025, 12:06 Uhr

i Schwerstarbeit: Die Kerbejugend hatte alle Hände voll zu tun, bevor der Baum am Rathaus vom Miehlener Oktobermarkt kündet. Bernd-Christoph Matern

Der Oktobermarkt lockte am Wochenende zahlreiche Besucher nach Miehlen. Das Baumstellen der stattlichen Fichte sorgte für ein ganz besonderes Spektakel.

„Stellt auf den Baum aus Waldeshöh`n und lasst ihn hoch gen Himmel ragen, Sinnbild der Freude soll er Miehlen sein in diesen festlich-frohen Tagen!“, so eröffnete Kerbebub Elias Deges am Samstagabend traditionell den Miehlener Oktobermarkt. Ortschef André Stötzer und Bürgermeister Jens Güllering hatten das mittags auf dem Marktplatz mit dem Fassbieranstich getan.







