Tausende Schaulustige jubeln den fantasievoll gestalteten Mottowagen und bunten Fußgruppen aus der Filmwelt zu Miehlen im Disney-Fieber: Tausende jubeln beim fantasievollen Festumzug Bernd Christoph Matern 14.10.2024, 17:00 Uhr

i Zwei Dutzend Wagen und Gruppen zogen die Blicke auf sich, darunter auch die Junge Boube, die von ihrem prachtvollen Schiff schaumige Kanonen abfeuerten. Bernd Christoph Matern. Bernd Christoph Matern

„100 Jahre Disney“ war der Festzug zum Miehlener Oktobermarkt überschrieben. Tausende Besucher waren in die Gemeinde gekommen, um sich von den zwei Dutzend Wagen, Fuß- und Musikgruppen in den Bann ziehen zu lassen. Sie wurden nicht enttäuscht. Im Gegenteil.

So viel großartig farbenfroh gezimmerte Themenumsetzung war selten. Kein Wunder, denn der amerikanische Zeichner und Filmproduzent hat Miehlener Wurzeln, seine Großmutter kam aus der Mühlbachgemeinde. Die Landfrauen erinnerten in stilechtem Kostüm mit Apfelsaft und Ziege an die Vorfahrin und Powerfrau aus dem Taunus.

