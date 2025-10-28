Konzert mit viel Abwechslung Miehlen: Chor beeindruckt mit gesanglicher Vielfalt Ulrike Bletzer 28.10.2025, 18:00 Uhr

i Chorleiter Franz Rudolf Stein in Aktion: Er hat das Vokalensemble Rhein-Lahn vor 30 Jahren gegründet. Ulrike Bletzer

Romantik, Musical, Jazz und NDW – beim Jubiläumskonzert des Vokalensembles Rhein-Lahn beeindruckte ein großes musikalisches Spektrum. Überzeugend waren zudem die Solisten, bei denen es sich um ehemalige Chorsänger handelte.

„Wir können unser Glück gar nicht fassen: Inzwischen sind wir die einzigen, die noch diesen wunderbaren Chorleiter haben“, lobte Chorsprecherin Edith Potthas Franz Rudolf Stein zu Recht und untermauerte dies auch gleich mit einem Beispiel: „Unter anderem hat er ein feines Gespür dafür, was er einem Chor zumuten kann.







Artikel teilen

Artikel teilen