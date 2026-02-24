Kandidaten in Diskussion Miehlen: Bei Wahlalter gingen Meinungen auseinander Andreas Galonska 24.02.2026, 14:00 Uhr

i Sie stellten sich den Fragen in Miehlen (von links): Angela Adomeit (FW), Annemarie Imgrund (Grüne) und Ralph Schleimer (FDP). Andreas Galonska

Was sagen Landtagskandidaten zu Glaubensfragen und zu verschiedenen Aspekten der Landespolitik? Sechs Bewerber stellten sich in Miehlen dazu etlichen Fragen.

Unter dem Motto „Glaube, Haltung, Demokratie“ hatten die evangelische Gesamtkirchengemeinde Blaues Ländchen-Loreley und die Kolpingfamilie Nastätten Kloster Schönau Kandidaten für die Landtagswahl nach Miehlen eingeladen. Dort waren Manuel Liguori (SPD), Matthias Lammert (CDU), Ralph Schleimer (FDP, in Vertretung des erkrankten Direktkandidaten Florian Pernak), Annemarie Imgrund (Bündnis 90/Grüne), Angela Adomeit (Freie Wähler aus dem ...







