Jugendliche auf der Bühne
Miehlen: Adonia-Musical zeigt moderne Wege des Glaubens
Zwei junge Solisten der herausragenden Band beim Musical von Adonia in Miehlen.
Zwei junge Solisten der herausragenden Band beim Musical von Adonia in Miehlen.
Uschi Weidner

Wie lassen sich christliche Werte heute leben? Eine Antwort auf diese Frage gab das Musical der christlichen Jugendorganisation Adonia am Osterwochenende in Miehlen. Für ihre Inszenierung hatten sich die Jugendlichen einiges überlegt.

Lesezeit 3 Minuten
Glaube, Zweifel und die Suche nach Erlösung – Themen, die oft nur in Predigten Platz finden, eroberten am Gründonnerstag die Bühne in Miehlen. Das Musical der christlichen Jugendorganisation Adonia bewies, dass tiefgreifende theologische Konzepte und moderne Showeinlagen kein Widerspruch sein müssen.

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