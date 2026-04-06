Jugendliche auf der Bühne Miehlen: Adonia-Musical zeigt moderne Wege des Glaubens Uschi Weidner 06.04.2026, 17:00 Uhr

i Zwei junge Solisten der herausragenden Band beim Musical von Adonia in Miehlen. Uschi Weidner

Wie lassen sich christliche Werte heute leben? Eine Antwort auf diese Frage gab das Musical der christlichen Jugendorganisation Adonia am Osterwochenende in Miehlen. Für ihre Inszenierung hatten sich die Jugendlichen einiges überlegt.

Glaube, Zweifel und die Suche nach Erlösung – Themen, die oft nur in Predigten Platz finden, eroberten am Gründonnerstag die Bühne in Miehlen. Das Musical der christlichen Jugendorganisation Adonia bewies, dass tiefgreifende theologische Konzepte und moderne Showeinlagen kein Widerspruch sein müssen.







Artikel teilen

Artikel teilen