Wer am Montag zum Frühschoppen kam, brauchte vor allem eines: gute Laune. Zum Finale des Michelsmarkts in Nassau herrschte ausgelassene Volksfeststimmung. Für ein Paar bleibt dieser Tag besonders in Erinnerung.
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Mit einem grandiosen Frühschoppen fand der Nassauer Michelsmarkt am Montag wieder einen stimmungsvollen Höhepunkt. Das Schwarzwald-Quintett plus Schlagzeuger wusste sieben Stunden lang die Gäste im proppenvollen Festzelt vom Vormittag bis zum Abend in überschäumender Freude zu halten.