Oktoberfeststimmung am Freibad
Michelsmarkt-Frühschoppen bringt Nassau zum Tanzen
Einmal mehr war der Frühschoppen zum Nassauer Michelsmarkt ein Garant für beste Stimmung im 1000 Menschen fassenden Festzelt am
Einmal mehr war der Frühschoppen zum Nassauer Michelsmarkt ein Garant für beste Stimmung im 1000 Menschen fassenden Festzelt am Freibad.
Bernd-Christoph Matern

Wer am Montag zum Frühschoppen kam, brauchte vor allem eines: gute Laune. Zum Finale des Michelsmarkts in Nassau herrschte ausgelassene Volksfeststimmung. Für ein Paar bleibt dieser Tag besonders in Erinnerung.

Lesezeit 1 Minute
Mit einem grandiosen Frühschoppen fand der Nassauer Michelsmarkt am Montag wieder einen stimmungsvollen Höhepunkt. Das Schwarzwald-Quintett plus Schlagzeuger wusste sieben Stunden lang die Gäste im proppenvollen Festzelt vom Vormittag bis zum Abend in überschäumender Freude zu halten.
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