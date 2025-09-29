Großveranstaltung in Nassau Michelsmarkt endet mit Feuerwerk prächtiger Stimmung Bernd-Christoph Matern 29.09.2025, 18:00 Uhr

i Bei strahlendem Sonnenschein nutzten viele Menschen aus der ganzen Region dem Volksfest an der Lahn einen Besuch abzustatten. Bernd-Christoph Matern

Frühschoppen, Fahrgeschäfte, Feuerwerk: Der Michelsmarkt in Nassau lockt Tausende Besucher in die Freiherr-vom-Stein-Stadt. Stadtchef Manuel Liguori frotzelte dabei gegen das ungleich größere Oktoberfest in München.

„Michelsmarkt ist nur einmal im Jahr!“. Mit der Nassauer Feierhymne endete der Samstagabend, als die Band im Festzelt schon eingepackt hatte. Bevor es beim Frühschoppen am Montag noch viel öfter erklang, lockte ein sonniger Markt-Sonntag zahlreiche Menschen in die Lahnstadt.







