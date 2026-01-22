Sanierung des Stala in Bad Ems Michelle Wittler erleichtert über Umzug in Klinik Marta Fröhlich 22.01.2026, 19:00 Uhr

i Michelle Wittler ist Personalratsvorsitzende beim Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz und vertritt mehr als 300 Mitarbeiter. Andreas Galonska

300 Mitarbeiter müssen bald Kisten packen. Das Statistische Landesamt soll übergangsweise wohl in die ehemalige Paracelsus-Klinik ziehen. Wir sprachen mit Personalrätin Michelle Wittler, wie die Kollegen die Pläne annehmen.

Das 300-köpfige Team des Statistischen Landesamtes steht vor einem Riesenprojekt. Die Mitarbeiter müssen umziehen, damit der Gebäudekomplex in Bad Ems saniert werden kann. Kürzlich berichteten wir, dass man aktuell gute Gespräche mit dem Eigentümer der ehemaligen Paracelsus-Klinik in Bad Ems führt, die als Interimslösung infrage kommt.







