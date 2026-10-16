Dornburger Lehrerin lehrt Mut Michelle Hermansa: Vom Schlaganfall zur Buchautorin 16.10.2026, 12:00 Uhr

i Im August 2023 beginnt die sechs monatige Wiedereingliederung, nachdem bei Michelle Hermansa im Oktober 2022 ein Hirnaneurysma mit einhergehender Gehirnblutung und einem Schlaganfall festgestellt wird. Sie hat sich klare Ziele gesetzt - will wieder arbeiten - obwohl sie den „Re-Start“ im Rückblick als „sehr schwierig“ bezeichnet. Einmal im Jahr geht sie zur Kontrolle ins Krankenhaus und fühlt sich heute bei „90 Prozent wieder hergestellt“. Ute Laux

Ein Schlaganfall stellt ihr Leben auf den Kopf. In ihrem Debüt schildert Autorin Michelle Hermansa offen, wie sie Rückschläge meistert, Mut schöpft und sich Stück für Stück zurück ins Leben kämpft. Wir haben mit ihr gesprochen.

Nelson Mandela sagte einst: „Der größte Ruhm im Leben liegt nicht darin, nie zu fallen, sondern jedes Mal wieder aufzustehen.“ Die heute 34-jährige Michelle Hermansa aus Dornburg-Thalheim kennt die Mühen dieses Ruhms. In ihrem ersten Buch erzählt sie von einer ganz eigenen Art des „Hinfallens“.







Artikel teilen

Artikel teilen