Michelle Hermansa: Vom Schlaganfall zur Buchautorin
Ein Schlaganfall stellt ihr Leben auf den Kopf. In ihrem Debüt schildert Autorin Michelle Hermansa offen, wie sie Rückschläge meistert, Mut schöpft und sich Stück für Stück zurück ins Leben kämpft. Wir haben mit ihr gesprochen.
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Nelson Mandela sagte einst: „Der größte Ruhm im Leben liegt nicht darin, nie zu fallen, sondern jedes Mal wieder aufzustehen.“ Die heute 34-jährige Michelle Hermansa aus Dornburg-Thalheim kennt die Mühen dieses Ruhms. In ihrem ersten Buch erzählt sie von einer ganz eigenen Art des „Hinfallens“.