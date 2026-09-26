Zwei der Helfer im Gespräch Messerangriff in Kirberg: „Wir sind keine Helden“ Anneke Jung 26.09.2026, 17:00 Uhr

i Am Tag nach der Messerattacke erinnert in Kirberg nichts mehr an das Geschehen vom Sonntag, 20. September. Sebastian Semrau

Zivilcourage rettete einer Frau das Leben: Bei einem Angriff mit einem Messer in Hünfelden-Kirberg griffen fünf Passanten ein und setzten den Angreifer außer Gefecht. Wie denken die Helfer wenige Tage nach der Tat über das Geschehene?

„Wir sind keine Helden“, das ist die einmütige Antwort von zwei der fünf jungen Männer, die am Sonntag, 20. September, in Kirberg noch Schlimmeres verhindert haben. Nur die beiden waren bereit zu einem Gespräch, zwei andere möchten nicht öffentlich in Erscheinung treten, der Dritte war wegen seiner Berufstätigkeit verhindert.







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