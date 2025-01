Ausstellung „Loreley-Momente“ Menschen die Schönheit ihrer Heimat zeigen Ulrike Bletzer 14.01.2025, 19:00 Uhr

i Klaus Breitkreutz schickte der Verwaltung mehr als 900 Fotografien aus der Verbandsgemeinde Loreley. 32 davon wurden für die Wanderausstellung genutzt. Bletzer Ulrike

In der VG Loreley gibt es viele sehenswerte Kleinode. Pfalzgrafenstein, Mittelrheinherz, ein verzauberter Garten hinter einem Palisadenzaun: Klaus Breitkreuz hat viele Aus- und Einblicke „geknipst“, die nun in einer Wanderausstellung zu sehen sind.

Okay, insgesamt gesehen war der Neujahrsempfang der Verbandsgemeinde (VG) Loreley nicht allzu geheimnisvoll. In einer Hinsicht aber schon: Was verbarg sich wohl unter den schwarzen Tüchern, mit denen die Stellwand im Dachsenhausener Bürgerhaus verhüllt war?

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen