Bundespreis verliehen Meisterhafte Fachwerksanierung: Holzbau Wagner prämiert 22.11.2024, 16:13 Uhr

i Holzbau Wagner ist mit dem Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege ausgezeichnet worden. Die beiden Geschäftsführer Nico Spriestersbach (links) und Erich Karwaczewski (rechts) sowie Zimmerermeister Peter Pickel freuen sich über diese besondere Würdigung ihrer Arbeit. Mira Zwick

Ausgezeichnetes Handwerk mit Tradition: Holzbau Wagner aus Braubach wird für seine versierte Arbeit in der Denkmalpflege mit dem Bundespreis gleich doppelt geehrt. Auf was es bei und Fachwerksanierung ankommt, erzählen sie im Pressegespräch.

Auch wenn vieles ihrer Arbeit am Ende nicht sichtbar ist, sind sie Spezialisten auf ihrem Gebiet. Ihr Ruf eilt ihnen voraus und wird nun noch viel weiter schallen. Die Rede ist von dem Betrieb Holzbau Wagner, der jüngst im Rahmen des Bundespreises für Handwerk in der Denkmalpflege gleich zweimal mit dem Handwerkerpreis ausgezeichnet wurde – eine besondere Ehre, denn dieser Preis wird nur alle acht Jahre in Rheinland-Pfalz vergeben.

