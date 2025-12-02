Kluwo äußert sich zu Lahnstein Mehrere Wolfsichtungen im Rhein-Lahn-Kreis bestätigt Daniel Rühle 02.12.2025, 20:00 Uhr

i Die Wolfsichtung aus dem Lahnsteiner Wald ist nun offiziell bestätigt. dpa/Lino Mirgeler

Der Wolf überraschte bei einer Drückjagd in Lahnstein Mitte November die Jäger. Das Tier wurde in einem Video festgehalten. Nun hat das zuständige Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) die Aufnahmen geprüft und die Sichtung bestätigt.

Die Wolfsichtung im Bereich Lahnstein rund um eine Drückjagd Mitte November ist am Dienstag, 2. Dezember, vom Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) offiziell bestätigt worden. Die Videoaufnahme der Jäger sei nun positiv ausgewertet worden, teilt das Kluwo unserer Zeitung mit.







