Feuerwehren im Einsatz Mehrere Hallen in Wasenbach ausgebrannt 24.10.2025, 10:28 Uhr

i Im Steinbruch in Wasenbach brannten mehrere Hallen in voller Ausdehnung. Sven Langer / FF Diez-Freiendiez

Zu einem großen Brand kam es am Donnerstagabend in Wasenbach in der Verbandsgemeinde Diez.

Zu einem Brand mehrerer Hallen im Steinbruch in Wasenbach rückten am Donnerstagabend, 23. Oktober, zahlreiche Einsatzkräfte aus, wie die Freiwillige Feuerwehr Diez-Freiendiez auf ihrer Facebook-Seite vermeldet. Neben den Diezer Einsatzkräften, die die Wasenbacher Kollegen mit Atemschutz bei den Löscharbeiten unterstützten, waren acht weitere Feuerwehrzüge sowie die Polizei Diez und der Rettungsdienst vor Ort.







