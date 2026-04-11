Schausteller und Organisator Thorsten Behr verspricht den Besuchern des Diezer Frühlingsfestes (nicht zu verwechseln mit dem Frühlingsmarkt, der eine Woche zuvor stattfindet) wieder ein Highlight und eine große Abwechselung.
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Vom 24. bis 27. April findet auf dem ehemaligen Bolzplatz unterhalb der neuen Lahnbrücke das zweite Diezer Frühlingsfest statt.
Wieder ein Highlight am Samstagabend
Die Kirmes wartet auch in diesem Jahr mit allerlei Attraktionen auf, verrät Organisator und Schausteller Thorsten Behr: Es wird unter anderem einen Autoscooter, zwei weitere Großfahrgeschäfte, eine Schießbude, Entenangeln, etliche Buden für Süßwaren, verschiedene ...