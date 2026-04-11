Diezer Frühlingsfest Mehrere Großfahrgeschäfte auch in diesem Jahr Till Kronsfoth 11.04.2026, 18:00 Uhr

i Auf der Diezer Kirmes könnten bald fälschungssichere Fahrchips zum Einsatz kommen. Thorsten Behr

Schausteller und Organisator Thorsten Behr verspricht den Besuchern des Diezer Frühlingsfestes (nicht zu verwechseln mit dem Frühlingsmarkt, der eine Woche zuvor stattfindet) wieder ein Highlight und eine große Abwechselung.

Vom 24. bis 27. April findet auf dem ehemaligen Bolzplatz unterhalb der neuen Lahnbrücke das zweite Diezer Frühlingsfest statt. Wieder ein Highlight am Samstagabend Die Kirmes wartet auch in diesem Jahr mit allerlei Attraktionen auf, verrät Organisator und Schausteller Thorsten Behr: Es wird unter anderem einen Autoscooter, zwei weitere Großfahrgeschäfte, eine Schießbude, Entenangeln, etliche Buden für Süßwaren, verschiedene ...







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