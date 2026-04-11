Diezer Frühlingsfest
Mehrere Großfahrgeschäfte auch in diesem Jahr
Auf der Diezer Kirmes könnten bald fälschungssichere Fahrchips zum Einsatz kommen.
Auf der Diezer Kirmes könnten bald fälschungssichere Fahrchips zum Einsatz kommen.
Thorsten Behr

Schausteller und Organisator Thorsten Behr verspricht den Besuchern des Diezer Frühlingsfestes (nicht zu verwechseln mit dem Frühlingsmarkt, der eine Woche zuvor stattfindet) wieder ein Highlight und eine große Abwechselung.

Lesezeit 2 Minuten
Vom 24. bis 27. April findet auf dem ehemaligen Bolzplatz unterhalb der neuen Lahnbrücke das zweite Diezer Frühlingsfest statt.

Wieder ein Highlight am Samstagabend

Die Kirmes wartet auch in diesem Jahr mit allerlei Attraktionen auf, verrät Organisator und Schausteller Thorsten Behr: Es wird unter anderem einen Autoscooter, zwei weitere Großfahrgeschäfte, eine Schießbude, Entenangeln, etliche Buden für Süßwaren, verschiedene ...

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Rhein-Lahn-ZeitungFreizeit

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