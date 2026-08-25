Die CDU in Limburg will einen Maßnahmenkatalog für mehr Sicherheit verabschieden, SPD und FDP wollen den Innenminister im Ausschuss sehen.
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Die Politik in Limburg kommt aus der Sommerpause und konzentriert sich gerade auf ein Thema: mehr Sicherheit in der Stadt. Die CDU will mit einem Antrag unter anderem die Waffenverbotszone ausweiten lassen. SPD und FDP wollen hingegen „Klarheit über die Zukunft der Polizeipräsenz in Limburg“ und fordern in einem eigenen Antrag, dass Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) in den zuständigen Ausschuss eingeladen wird, um die Planungen für den ...